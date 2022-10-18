Російська влада використовує армію зеків як «гарматне м’ясо», - СБУ

ПВК використовує своїх найманців-ув'язнених щоб у бойових умовах розвідувати українські позиції на передовій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК "Вагнер" обіцяв їм, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як "гарматне м'ясо"», - йдеться у повідомленні.

Деякі «добровольці», як один з полонених на допиті СБУ, «повоював» в Україні лише два дні. Він приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся - они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», - зізнався загарбник.

За його словами, їх вербував особисто ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин. Він розповідав, що зеки будуть воювати пліч-о-пліч з «досвідченими» військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій.

Таким чином із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на «мобілізацію».

Втім за лічені дні цей окупант усвідомив, що «тут совсем не так», і зрозумів, що виживе, тільки здавшись у полон.

СБУ нагадуємо про «гарячу лінію» для полонених та їхніх родичів: +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині. У ворога один 200-й, ще четверо захоплено в полон.