Росіяни намагались наступати на Донеччині і зруйнували шість будинків у Сумській області, – ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Вночі та зранку – повітряні тривоги майже в усіх регіонах.

Сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя. В обох випадках постраждалих немає. Дані щодо наслідків з’ясовуються, йдеться у повідомленні від обласних військових адміністрацій станом на ранок.

У Сумській області за минулу добу – майже 300 "приходів" з території Росії за день. Ворог обстрілював Краснопільську, Шалигінську, Великописарівську, Середино-Будську громади. В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка. Також пошкоджено шість приватних будинків.

Уночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ударили з "Градів" та важкої артилерії по Мирівській та Покровській громадах. Люди не постраждали. Пошкоджене агропідприємство, лінії електропередач та вишка зв’язку. У селі Вищетарасівка немає зв’язку та частково немає світла. Аварійні бригади почнуть відновлення, як тільки мине загроза обстрілів. Опівночі над Нікопольським районом наша ППО знищила ворожий дрон-камікадзе.

У Дніпрі росіяни ударили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури. Окремі мікрорайони Дніпра, Синельникового та Васильківки залишилися без електрики. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". Перебої з водою на лівому березі міста Дніпра. Служби стануть до роботи щойно мине небезпека повторних ударів.

Сьогодні зранку росіяни завдали близько семи ударів по Харкову. Дані щодо наслідків уточнюються, служби виїхали на обстеження. Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в торговельному приміщенні. Протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє людей, що отримали поранення раніше. Триває розмінування. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.

На Луганському напрямку уздовж лінії зіткнення авіація Сил оборони України завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили три крилаті ракети.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові об'єкти противника. Відбито шість ворожих атак. російські війська завдали 22 артилерійські та мінометні обстріли, один авіа- та два ракетних удари по наших позиціях. Ворог спрямовує вогневий тиск на нещодавно звільнені населені пункти. На Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка.

На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки. Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

У Донецькій області вночі ворог вів активні наступальні дії в районі селищ Первомайське та Невельське Очеретинської громади. Вночі – періодичні обстріли позицій по лінії фронту. З 06.00 знову почалися обстріли Красногрівки, Мар'їнки, с.Новомихайлівка. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. За добу на Донеччині: шість загиблих, вісім поранених цивільних.

Уночі ворог атакував Миколаївську область безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один – воїнами Сил територіальної оборони. Вночі також Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий житловой будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. Також у Центральному районі міста пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, сквер та поруч розташовані торгові павільйони.

Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару по території Ольшанської громади пошкоджено критичну інфраструктуру. Постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", вночі з важкої артилерії було обстріляно Куцурубську громаду вздовж узбережжя. Без жертв.Вчора протягом дня обстрілів зазнали села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вчора також під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади, зафіксовано влучання по сільгосппідприємству. Також ввечері та вночі обстрілів зазнав ще один населений пункт громади, внаслідок якого пошкоджень зазнали чотири житлові будинки, будинок культури та дитячий майданчик. Постраждалих немає.

У Херсонській області тривають активні бойові дії, окупаційні війська здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів та позицій, продовжують обстрілювати мирні населені пункти області.

Під ворожим вогнем опинився Бериславський район – є поранені серед місцевих та зруйнована цивільна інфраструктура.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у Херсоні окупанти залучають підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Водночас проводяться заходи щодо депортації колаборантів та членів їх сімей на територію тимчасово окупованої території Республіки Крим.

Нагадаємо, вранці Київ, Житомир, Дніпро зазнали ударів по енергетичних обʼєктах. Житомир знеструмлено, припинено водопостачання. Фахівці працюють над відновленням.