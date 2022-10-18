Російські військові завдають ударів по Харкову

Голова Харковської ОВА Олег Синєгубов вранці 18 жовтня закликав мешканців Харкова не виходити з укриттів: ворог завдає ударів по місту.

Про це очільник ОВА написав у Telegram.

“Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов додав, що в Харкові за пʼять хвилин було дві серії вибухів.

"За попередньою інформацією, під ударами район одного з промислових підприємств міста", – повідомив він.

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали вибухи, над містом здіймається дим.