Учора в Київській області збили низку ворожих обʼєктів, – Кулеба

Голова ОВА нагадав про заборону на фотографування і зйомку роботи ППО.

Росія продовжує атакувати Київську область. Учора ввечері і сьогодні зранку в ній – тривалі повітряні тривоги.

Завдяки українським захисникам і силам ППО вчора в області збили низку ворожих обʼєктів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Телеграм.

"Також пам'ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Такі прості правила здатні рятувати життя. Перебувайте в укриттях!" – закликав він.

Повітряна тривога в області почалася приблизно о 4:40 і станом на 8:46 триває.

Нагадаємо, під час учорашнього російського удару безпілотниками по столиці загинули чотири людини, зокрема вагітна жінка. Ще 19 людей були поранені. З понад 20 дронів випущених ворогом дронів пʼять влучили в різні обʼєкти. Одним із них був кількаповерховий житловий будинок віком більш ніж 100 років. Повітряні тривоги лунали в Києві і області не тільки вранці, а й протягом дня та увечері.