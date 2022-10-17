Зруйнований в Києві будинок не підлягає відновленню, – Кличко

Не підлягає відновленню житловий будинок у центрі Києва, який окупанти сьогодні атакували дронами-камікадзе.

Про це столичний мер Віталій Кличко повідомив у ефірі телеканалу "Київ".

"Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані", – сказав він.

Мер додав, що у зруйнованому будинку проживали 16 родин. Наразі людей розміщують у готелях. Київська влада готова надати їм тимчасове житло і розглядає можливість надання постійного житла.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки дронами 17 жовтня загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка. 19 жителів столиці дістали поранення. Столичний мер не виключає, що під завалами можуть бути ще люди.