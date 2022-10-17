Інформація про вибухи на Львівщині не підтвердилася, - начальник ОВА

На Львівщині все спокійно.

Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі Телеграм-канали, не підтвердилася.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

"Офіційно: інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі Телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", - написав він.

Раніше на кількох Телеграм-каналах повідомили про вибухи на Львівщині.

Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один з військових об'єктів.