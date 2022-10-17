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У Міноборони пояснили, чому не можна викладати фото збитих дронів-камікадзе

Бортовий номер на збитому безпілотнику вкаже ворогу, чи долетів дрон до цілі.

У Міноборони пояснили, чому не можна викладати фото збитих дронів-камікадзе
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Фотографії збитих дронів-камікадзе у соціальних мережах можуть стати несвідомим поширенням розвідувальної інформації, на яку полюють росіяни. 

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих “Шахедів”. Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед. Тож, чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі”, – пояснила Маляр.

 

Заступниця міністра додала, що ворожі ЗМІ можуть використати фото у пропагандистських цілях. Також обов’язково необхідно дотримуватися правила – не робити на фото-прив’язки до місцевості, щоб не було зрозуміло, де саме знято збитий дрон.

“Будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює”, – наголосила Ганна Маляр.

 

Нагадаємо, з вечора 16 жовтня Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе, з них 37 удалося збити.

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