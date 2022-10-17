Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи

Понад дві години на всій території України була оголошена повітряна тривога.

На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Ілюстративне фото

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги російські військові атакували Хмельницьку і Тернопільську області.

Про це повідомили голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій і мер Тернополя Сергій Надал.

“В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО”, – написав очільник Хмельницької ОВА.

На Тернопільщині також пролунали вибухи. За попередніми даними, працювали сили протиповітряної оборони.

"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ", – поінформував мер Тернополя.

 

Нагадаємо, у Вінницькій області після 14:00 кілька разів лунали звуки вибухів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також