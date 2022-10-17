На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи

Понад дві години на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги російські військові атакували Хмельницьку і Тернопільську області.

Про це повідомили голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій і мер Тернополя Сергій Надал.

“В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО”, – написав очільник Хмельницької ОВА.

На Тернопільщині також пролунали вибухи. За попередніми даними, працювали сили протиповітряної оборони.

"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ", – поінформував мер Тернополя.

Нагадаємо, у Вінницькій області після 14:00 кілька разів лунали звуки вибухів.