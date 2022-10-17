Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав демократичні країни об’єднатися заради перемоги над злом, яке несе російський терор.

Про це він повідомив у Twitter.

“Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. “Шахед-136” – лише один із їхніх інструментів, поряд із “Калібром”, “Іскандером”, ракетами “Х”, безпілотниками “Моджахер-6”, “Фатех-110”, “Золфагар”. Демократії та найсвітліші уми світу мають об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло”, – наголосив Резніков.

russia and iran unite to spread terror and death. Shahed-136 is just one of their tools, along with Kalibr, Iskander, Kh missiles, Mojaher-6 drones, Fateh-110, Zolfaghar.

Democracies and the brightest minds of the world must come together to repel these attacks and defeat evil. pic.twitter.com/kElvURQBH8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували іранськими дронами Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки є загиблі, серед них – вагітна жінка.

Також окупанти обстріляли ракетами Сумщину: загинуло троє людей, дев’ятеро дістали поранення.