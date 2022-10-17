Українська розвідка і фонд "Повернись живим" готують спільний проєкт із пілотною назвою "Бавовна у Москві"

Він пов’язаний із роботою на дальні дистанції.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" запускає новий проєкт спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду.

Цей проєкт пов’язаний із роботою на дальні дистанції. Над ним у "Повернись живим" працюють уже близько двох місяців, а днями його фінально законтрактували.

"Детальну інформацію про проєкт та його вартість надамо згодом, а поки — звертаємося до тисяч наших благодійників. Ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум". Але фінансова складова проєкту вже реалізована. Тож закликаємо вас долучатися до системної допомоги Силам оборони України", — наголосили у фонді.

Нагадаємо, влітку у США підтвердили передачу Іраном безпілотників для Росії. Дрони доставили до РФ літаками. Дальність їхнього польоту сягає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Москва могла отримати сотні таких безпілотників.

Зі вчорашнього вечора Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе. З них 37 удалося збити.