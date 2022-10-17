Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив у Telegram уламки збитого ворожого безпілотника.

За словами Нєбитова, їх виявили правоохоронці поряд із лісовими масивами одного із районів Київщини.

"Безпілотник збили сьогодні під час ворожої атаки. Потерпілих, або пошкоджень інфраструктури немає. Зараз поліцейські саме проводять вилучання уламків дрона", - розповів керівник обласного управління поліції.

Він додав, що завдяки оперативному повідомленню на "102" від жителів сили ЗСУ провели відповідні заходи для ліквідації ворожих безпілотників.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, Київську область нині атакували дві хвилі дронів-камікадзе, наразі руйнувань немає.

Водночас від ранкового ворожого удару безпілотниками по столиці загинули троє людей, 19 – отримали поранення.