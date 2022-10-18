Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)

Уранці 18 жовтня російська армія вдарила по двох обʼєктах критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва. На лівому березі частково обмежено електро- і водопостачання.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм. За попередніми даними Київської міської прокуратури, загинули двоє людей, поранено ще одну.

"У деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо", – зазначив Кличко.

Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, Кличко радить максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, жителів просять знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води.

ДСНС закликала зберігати інформаційну тишу.

ДТЕК повідомляла про знеструмлення Троєщини.

"Сьогодні, 18 жовтня, внаслідок обстрілу рф було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури Деснянського району в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. Аварійні бригади вже виїхали для обстеження місця пошкоджень обладнання, визначення необхідного ресурсу та часу відновлення роботи обладнання", – повідомили в компанії.

Окрім того, тимчасово змінено рух трамваїв і тролейбусів:

трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" – бул. Перова

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича"

тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька

У сусідніх до Києва Броварах під час тривоги працювала протиповітряна оборона, повідомив мер Ігор Сапожко в Телеграмі.

Ударів по енергетичних обʼєктах цього ранку також зазнали Дніпро і Житомир.

Нагадаємо, попередньої ворожої атаки столиця зазнала учора. Росіяни вдарили безпілотниками іранського виробництва. Було зафіксовано пʼять влучань, одне з них – у житловий будинок. Загинули пʼятеро мирних людей, зокрема вагітна жінка, ще 19 були поранені.

Ще одна масштабна атака на місто відбулася минулого 10 жовтня. Тоді ворог ракетами бив по чотирьох районах столиці.