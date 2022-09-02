Перед судом постане митник, який переправив через кордон готівкові кошти без підтвердження їхнього походження, - Офіс

За перевезення готівки через кордон митник отримав 10 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного посту "Косонь" Закарпатської митниці Державної митної служби України (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року митник одержав від фізичної особи 10 тис. доларів США неправомірної вигоди за перевезення через державний кордон України готівкових коштів понад встановлений законодавством граничний розмір, без документального підтвердження їх походження", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, СБУ розслідує факти протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці.