На Миколаївщині подружжя збирало для окупантів інфрмацію про дислокацію ЗСУ

У Миколаївській області судитимуть подружжя за державну зраду.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Жінка під кураторством спецслужб РФ регулярно збирала та передавала інформацію про місця дислокації, пересування особового складу і техніки ЗСУ.
Також вона надавала дані про результати і наслідки обстрілів російськими військовими цивільних та військових об’єктів.
Свої розвідувальні дії обвинувачена маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини. При спілкуванні з кураторами дотримувалась правил конспірації.
Її чоловік, будучи діючим працівником правоохоронного органу, через «Телеграм»-канали проросійської спрямованості збирав та передавав дружині інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань із зазначенням конкретних координат їх позицій.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, ДБР працює над притягненням до відповідальності двох експравоохоронців, які добровільно віддали зброю окупантам.