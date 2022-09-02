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На Миколаївщині подружжя збирало для окупантів інфрмацію про дислокацію ЗСУ

Свої розвідувальні дії жінка маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини. 

На Миколаївщині подружжя збирало для окупантів інфрмацію про дислокацію ЗСУ

У Миколаївській області судитимуть подружжя за державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Жінка під кураторством спецслужб РФ регулярно збирала та передавала інформацію про місця дислокації, пересування особового складу і техніки ЗСУ. 

Також вона надавала дані про результати і наслідки обстрілів російськими військовими цивільних та військових об’єктів.

Свої розвідувальні дії обвинувачена маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини. При спілкуванні з кураторами дотримувалась правил конспірації.

Її чоловік, будучи діючим працівником правоохоронного органу, через «Телеграм»-канали проросійської спрямованості збирав та передавав дружині інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань із зазначенням конкретних координат їх позицій.

Протиправна діяльність подружжя була припинена у травні цього року.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, ДБР працює над притягненням до відповідальності двох експравоохоронців, які добровільно віддали зброю окупантам.

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