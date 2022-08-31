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Екскерівнику Держагентства резерву України повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Він наніс збитків державі в 205 млн гривень на продажі дизпалива з держрезерву.

Екскерівнику Держагентства резерву України повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру експосадовцю Державного агентства резерву України за фактом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у 2021 році організував злочинну схему реалізації дизельного палива з держрезерву за значно заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, експосадовець продав 18 тис. тонн дизпалива з держрезерву за ціною вдвічі меншою ринкової. Такі дії посадовця завдали збитків державі на суму 205 млн грн та негативно вплинули на обороноздатність нашої країни.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше ДБР відкрило провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни. Справа також стосується наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.

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