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Харків'янин перебрався на окуповану РФ територію і збирав звідти інформацію про пересування ЗСУ в області

Йому повідомили про держзраду.

Про підозру у державній зраді заочно повідомлено мешканцю Харкова, який переїхав на окуповану Росією територію і звідти вербував людей для створення агентурної мережі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України

За даними слідства, проросійськи налаштований чоловік, який у 2014 році переїхав з Харкова на тимчасово окуповану РФ територію, здійснював підривну діяльність проти нашої держави. 

“Виконуючи завдання представника країни-агресора, підозрюваний збирав інформацію про пересування ЗСУ на території Харкова та області”, – йдеться у повідомленні.

Для виконання цієї задачі він підшукував інформаторів з числа харків’ян. 

Зокрема встановлено, що у червні 2022 року підозрюваний отримав від одного з них дані про кількість і види військової техніки ЗСУ, її розташування та рух по місту. У подальшому отриману інформацію передав представникам РФ.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру в держзраді начальнику одного з відділів виправної колонії в Донецькій області. Також повідомлено про підозру колишній співробітниці Новопсковського районного центру зайнятості на Луганщині.

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