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У Львові викрили банду, яка вимагала гроші і знущалася над людьми

Злочинна організація діяла під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони.

У Львові викрили банду, яка вимагала гроші і знущалася над людьми

У Львові про підозру повідомили шести членам злочинної організації, які вимагали гроші та знущалися над людьми.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Злочинна організація діяла під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони. Підозрювані вимагали від громадянина, у якого напередодні вилучили автомобіль, 30 тис грн за його повернення.

Крім цього, вони систематично вчиняли хуліганські дії стосовно інших потерпілих, незаконного утримували їх та били.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст.208 КПК України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, 30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука.

Правоохоронні органи звинуватили фігурантів у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу. Дзиндрі та Музичуку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201−2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України. 

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