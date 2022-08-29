За незаконний призов до армії РФ заочно судитимуть "військового комісара" на окупованому півострові, - прокуратура АР Крим

Упродовж 2014-2020 років він провів одинадцять незаконних призовних кампаній.

У порядку спеціального досудового розслідування, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного "військового комісара міста Красноперекопськ та Красноперекопського району Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

"Обвинувачений, упродовж 2014-2020 років, перебуваючи на посаді "військового комісара міста Красноперекопськ та Красноперекопського району Республіки Крим", на час проведення на півострові одинадцяти незаконних призовних кампаній, здійснив примусовий призов кримчан у відповідних районах на строкову військову службу до армії РФ", - йдеться в повідомленні кримської прокуратури.

Слідство зазначає, що таким чином, "військовий комісар" реалізовував політику держави-окупанта, спрямовану на проведення незаконних примусових призовних кампаній цивільного населення півострова до лав збройних сил РФ. Вказані дії є порушенням ст. 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, яка передбачає заборону державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ в АР Крим.

Прокуратура вказує, що починаючи з 2015 року держава-окупант провела в Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. За цей період на військову службу призвано понад 34 тисячі кримчан, проте через приховану мобілізацію на півострові зараз кількість призваних може бути значно більшою.

Нагадаємо, в окупованому Криму затримали чоловіка, який заспівав "Ой у лузі червона калина". Його знайшли за допомогою камер відеоспостереження та уклали обличчям на асфальт.

Раніше Росія відправила до Криму ешелон з важкою технікою та наказала засекречувати факти вибухів на військових обʼєктах півострова.