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Суд оголосив у розшук колишнього голову КСУ Тупицького в ще одному кримінальному провадженні, – ДБР

За цією справою йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Суд оголосив у розшук колишнього голову КСУ Тупицького в ще одному кримінальному провадженні, – ДБР
Фото: pravda.com.ua

Голосіївський районний суд міста Києва оголосив у розшук колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького по ще одному кримінальному провадженню. Також експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну", – йдеться в повідомленні.

5 листопада 2021 року працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт у цій справі. Тепер у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого на судові засідання прокурори звернулися з відповідним клопотанням.

Колишній голова КС України обвинувачується у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, Подільський районний суд міста Києва 29 липня 2022 року вже обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі та звернув у дохід держави суму застави, внесеної за обвинуваченого.

Наразі Тупицький знаходиться у Відні, хоча офіційно кордон України він не перетинав. Він виїхав без проходження необхідного прикордонного і митного контролю та перевірки документів, які надають право на виїзд. 

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