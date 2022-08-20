Поліція припинила діяльність шахрайського call-центру зі штатом понад півсотні працівників у місті Мукачево Закарпатській області.

Про це повідомили у Національній поліції.

“Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які в подальшому використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з їх рахунків”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 20 серпня, поліцейські провели обшуки в офісі шахраїв. Унаслідок правоохоронці вилучили всю комп’ютерну техніку та інші речові докази.Тривають оперативні заходи зі встановлення організаторів та інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. Також поліція встановлює постраждалих осіб.

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві колишньому декану одного з медичних вищих навчальних закладів, а також трьом його спільникам.