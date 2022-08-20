Поліція припинила діяльність шахрайського call-центру зі штатом понад півсотні працівників у місті Мукачево Закарпатській області.
Про це повідомили у Національній поліції.
“Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які в подальшому використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з їх рахунків”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві колишньому декану одного з медичних вищих навчальних закладів, а також трьом його спільникам.