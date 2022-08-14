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На Хмельниччині шахраї продавали бронежилети та авто, які мали відправляти на фронт

Організатора затримали під час продажу двох автомобілів за 3600 доларів.

На Хмельниччині шахраї продавали бронежилети та авто, які мали відправляти на фронт

У Хмельницькій області викрили шахраїв, які замість відправки на фронт продавали військову амуніцію та авто.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Місцевий мешканець, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт – продав. 

12 серпня оперативники та слідчі затримали організатора під час продажу двох авто за 3600 доларів . Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн. Раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу з підсумками. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на 12 000 доларів.

Правоохоронці провели п’ять обшуків і вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

“Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до налагодженої “схеми”, – зазначили у поліції.

Кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Хмельницькій області викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон.

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