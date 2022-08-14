У Хмельницькій області викрили шахраїв, які замість відправки на фронт продавали військову амуніцію та авто.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
Місцевий мешканець, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт – продав.
12 серпня оперативники та слідчі затримали організатора під час продажу двох авто за 3600 доларів . Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн. Раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу з підсумками. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам.
Правоохоронці провели п’ять обшуків і вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.
Кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Хмельницькій області викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон.