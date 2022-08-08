ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів колишніх високопосадовців часів президента-втікача.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших й колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Через довірених осіб з-поміж свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних. "Прокладки" були потрібні для перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і рахунки українських підприємств для подальшої легалізації", - йдеться у повідомленні бюро.

У ході розслідування ДБР зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн гривень кожен. Платежі оформлювались під виглядом повернення фінансової допомоги, якої насправді не існувало. Частина цих коштів направлялась на рахунки спільників Захарченка та передавалась замовнику готівкою.

"Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", - додають в ДБР.

Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України.

Крім того, повідомляється, що провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Також ДБР нагадує, що бюро передало в управління АРМА майно Захарченка й наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд гривень та ініціювало питання щодо його передачі в дохід держави.

Раніше бюро завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення за використання гранат із Росії проти учасників Революції Гідності, а в квітні 2021 року суд заочно арештував Захарченка та його заступника у цій справі.