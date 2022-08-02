Нова редакція законопроєкту про медіа відповідає директивам ЄС, – Стефанішина

В уряді сподіваються, що законопроєкт буде ухвалено у першому читанні.

Проєкт закону про медіа найближчим часом приймуть у першому читанні. До другого читання законопроєкт у Верховній Раді доопрацюють разом із міжнародними партнерами.

Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент LB.ua.

"Ми вже другий тиждень працюємо над текстом (законопроєкту про медіа), проводимо перемовини. Це одна з семи рекомендацій Єврокомісії та стосується базових прав та свобод держави… Сьогодні законодавчо ми маємо це підкріпити", – заявила вона.

За її словами, новий проєкт закону про медіа було розроблено відповідно до директив ЄС та сучасних умов регулювання медіа у світі.

"Ми сподіваємося, що законопроєкт, який наразі є у Верховній Раді буде ухвалено у першому читанні. Та ми зможемо ще доопрацювати його з урахуванням деяких рекомендацій", – додала Стефанішина.

За її словами, цей закон створює ринок.

"Коли ми говоримо про ринкове законодавство, то воно створює умови для конкурентного ринку. Так само це стосується цього закону. Одне з важливих положень закону для наших партнерів стосується структури власності, прозорості власності. Вперше з часів Незалежності регулятор наділяється не просто додатковими повноваженнями. Регулятор має розвивати ринок. Це унікальні новели, що є в законі", – підкреслила віцепрем'єр-міністерка.

Водночас міністр культури та гуманітарної політики Олександр Ткаченко додав, що у законопроєкті є "багато новаторських статей щодо саморегуляції медіа разом з Нацрадою, чого ніколи не було. І це унікальне вікно можливостей впливати на сектор медіа, перед яким стоять великі виклики, зважаючи на війну".

Міністр підкреслив, що є "окрема новела, яка присвячена російській агресії. Ми вводимо норми, що дозволять у законний спосіб, не через рішення судів боронити інформаційний простір від агресії, варварів із Росії".

Нагадаємо, що мова йде про доопрацювання проєкту закону про медіа.

У пояснювальній записці до нього зазначено, що у проєкті вже врахована більшість таких зауважень і пропозицій:

1. Враховані критерії Директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги визначення термінів: "європейський продукт", "європейська студія-виробник", "національний продукт", "незалежна студія-виробник". З метою спрощення процедури захисту авторських та суміжних прав додано терміни: "пакет телеканалів та радіоканалів", "програма організації мовлення (програма мовлення). Враховано пропозиції громадськості щодо визначення поняття «провайдер аудіовізуальних сервісів". Його уточнено положенням, що такі суб’єкти не здійснюють редакційний контроль.

2. З-поміж суб’єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про медіа", вилучені іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи спільного доступу до інформації (зокрема Netflix, Amazon Prime Video). З переліку умов застосування вилучені положення щодо критеріїв доступності сервісу на території України та можливості оплати їх громадянами чи юридичними особами України з території України.

3. У доопрацьованому проєкті відповідно до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги викладені вимоги до платформ спільного доступу до відео (замість платформ спільного доступу до інформації), додано визначення терміну «платформа спільного доступу до відео» та запропоновано режим взаємодії національного регулятора з платформами спільного доступу, у т.ч. іноземними.

4. Вилучено положення про обов’язковість трансляції радіоканалів, телеканалів, каталогів програм, які походять з країн, що є сторонами Європейської конвенції про транскордонне телебачення чи державами-членами Європейського Союзу, офіційними мовами цих держав.

5. Встановлено заборону усім особам, зареєстрованим в офшорних зонах, брати участь у постачальниках електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

6. Конкретизовано вимоги до прозорості структури власності та контролю: додано строк на приведення структури власності у відповідність вимогам закону, уточнено порядок подання звітності та перелік підстав її подання.

7. Доопрацьовано розділ щодо питань мовлення громад з урахуванням рекомендації експертів Ради Європи, зокрема, в частині відокремлення суб’єктів мовлення громад від суб’єктів, заснованих місцевими органами влади, уточнені механізми забезпечення редакційної свободи та вимоги до програмного наповнення тощо.

8. Вимоги оприлюднення вихідних даних розповсюджуються лише на зареєстрованих суб’єктів

9. Програми США та Канади виключено з квоти європейського продукту. Відкориговані квоти на програми незалежних студій-виробників відповідно до вимог Директиви: для таких програм встановлено квоту 10% та 5% протягом перехідного періоду.

10. Розширені гарантії захисту дітей від шкідливого контенту: обов’язок захисту дітей від шкідливого контенту розповсюджено на провайдерів аудіовізуальних сервісів. Проєкт зобов’язує онлайн медіа належним чином інформувати аудиторію про потенційну шкідливість контенту.

11. Відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи уточнено підстави для надання права на відповідь чи спростування інформації: закріплено, що такими підставами є поширення відомостей, які не відповідають дійсності або які були викладені неправдиво (неповно або неточно). Конкретизоване коло суб’єктів, до яких може бути направлена вимога права на відповідь або спростування (суб’єкти у сфері аудіовізуальних, друкованих або онлайн медіа).

12. Уточнено порядок розповсюдження мовниками інформації про події значного суспільного інтересу. Закріплено право телевізійних мовників вільно обирати уривок (відеоряд) із трансляції події значного суспільного інтересу, необхідний для підготовки відповідних новинних повідомлень.

13. Спрощені умови реєстрації друкованих видань: встановлено, що вони підлягають обов’язковій реєстрації лише на період військової агресії.

14. Вдосконалено норми щодо співрегулювання у сфері медіа: уточнено предмет спільного регулювання, конкретизовано процедуру створення органу спільного регулювання.

15. Допрацьовано процедуру здійснення контролю та нагляду у сфері медіа. Посилено повноваження регулятора у частині накладання санкцій на суб’єктів у сфері медіа, додано право регулятора скасовувати реєстрацію.

16. Конкретизовано обмеження у сфері медіа, пов’язані зі збройною агресією: уточнено перелік суб’єктів, які не можуть бути суб'єктами у сфері медіа в Україні, критерії забороненого контенту тощо.

Нагадаємо, компромісний варіант проєкту закону про медіа готовий до прийняття в першому читанні. Він відповідає вимогам ЄС.