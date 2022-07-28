На Закарпатті судитимуть чоловіка, який підтрмував окупантів у соцмережі

Йому загрожує до 15 років.

У Закарпатській області поліцейські скерували до суду провадження щодо колабораційної діяльності жителя одного з сіл Берегівського району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Чоловік поширював на своїй сторінці у соціальній мережі дописи, в яких підтримував вчинення Росією воєнних злочинів проти України.

Дізнавачі поліції кваліфікували такі дії фігуранта за ч.1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

“Зловмиснику було повідомлено про підозру та вже проведено всі необхідні слідчі дії, і в результаті обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України встановили особи і зібрали доказову базу відносно п’ятьох колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

У Міноборони повідомили, що російські окупанти випустили спеціальний "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні.