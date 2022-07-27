У Києві затримали одного з підозрюваних.

У Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

Як встановили правоохоронці, правопорушники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти звільнити людину з полону. Свої “послуги” оцінювали у 10 000 гривень.

Фігуранти розповідали людям про тяжкі поранення і критичний стан їхніх зниклих родичів. Ті погоджувались на умови зловмисників і перераховували гроші на банківську картку.

“26 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі Соломʼянського управління поліції провели обшук за місцем перебування одного із фігурантів. У нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, з якого надходили дзвінки потерпілим, і “чорнові” записи. Місце знаходження його спільника поліцейські наразі встановлюють”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисникові, що перебуває за гратами, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють, хто ще може бути причетним до злочину.

Нагадаємо, київська поліція затримала учасників організованої злочинної групи, що займались аферами з квартирами, власники яких померли.