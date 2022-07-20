У Дніпрі поліція вилучила 1000 кущів коноплі на майже 9 млн грн

У Дніпрі поліція вилучила у місцевого мешканця коноплю на майже 9 млн грн. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Наркотичні рослини ділок вирощував на власній дачі у теплиці.

Зрощену продукцію надалі висушував та готував до збуту.

“За результатами проведення санкціонованих обшуків поліцейській вилучили майже 1000 кущів конопель, готову до збуту продукцію. Загальна вартість вилученого за цінами “чорного ринку” – майже 9 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Ділка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Встановлюються особи, що можуть бути причетні допротиправної діяльності.

За скоєне їм може загрожувати покарання у виглядіпозбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські викрили наркодилера та вилучили наркосировини на понад 3 млн грн. 59-річний мешканець Криворізького району облаштував на території колишньої котельні спеціально обладнану теплицю, де вирощував коноплі.