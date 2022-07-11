Адвокат Андрій Ярмольський, коментуючи питання виплат українцям за втрачене та пошкоджене майно, спрогнозував головну проблему.

Основна проблема у питанні виплати відшкодування завданої майну громадян внаслідок агресії Російської Федерації шкоди банальна – де взяти гроші? Коли починати перші виплати, залежить від відповіді на питання, яке ще не обговорювалося. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні загальні збитки вже оцінюють у понад 40 мільярдів доларів. І це приблизна сума. Точні цифри можуть бути встановлені лише після закінчення бойових дій. Глава уряду каже, що держава сподівається використати на ці потреби російські кошти, конфісковані на Заході, які в майбутньому, ймовірно, будуть перераховані на відновлення України – сказав Андрій Ярмольський у статті «Дзеркала тижня».



Андрій Ярмольський Луцьк

Які джерела фінансування компенсацій

Адвокат вважає, що основними джерелами фінансування виплат за втрачене майно можуть стати:

надходження від запровадження санкцій щодо українських бізнесменів, що підтримують російську агресію

грантова допомога іноземних донорів та держав

арештовані російські активи

Йдеться про 300 мільярдів доларів золото-валютних резервів Центрального банку росії, які вже були захоплені західними урядами. Однак на сьогодні не існує єдиного правового механізму, який би дозволив швидко перевести такі активи в Україну, про що відкрито заявляють, наприклад, у Німеччині. Розробка та координація такого механізму може зайняти роки, але постраждалі українці потребують допомоги вже зараз. Українська влада не має права чекати, - наголошує Андрій Ярмольський.

Необхідно самостійно розробляти і пропонувати західним партнерам свої засоби вирішення цієї проблеми. Гроші на виплату допомоги також є і в країні. Президент уже підписав закон про санкції щодо майна людей, які підтримують агресію проти України. За різними оцінками, вартість цих активів може перевищувати 10 мільярдів доларів. Принаймні частина цих грошей могла б піти простим людям, чиє майно постраждало від війни.

Допомога від іноземних донорів та країн

Отримання грантів – ще один спосіб допомогти українцям. Андрій Ярмольський нагадав, що Єврокомісія зареєструвала готовність надати Україні кредити, які не вимагають повернення, в рамках проєкту відновлення України. Гранти надаються виключно на конкретні цілі, тому уряд і місцева влада повинні працювати над розробкою комплексних програм відновлення пошкодженої чи зруйнованої приватної власності. Крім того, готовність допомогти у відбудові українських міст уже висловили представники кількох європейських країн. Україна повинна посилити це прагнення, створивши всі необхідні умови для такої роботи та якісно поглибити співпрацю з партнерами в цьому напрямку.

Ярмольський Андрій Ігоревич

Андрій Ярмольський зазначає, що нинішня війна, яка вигнала багатьох українців зі своїх домівок, відкриває нові можливості для влади в західних регіонах країни.

Сьогодні мільйони людей змушені жити на території західних областей, деяким з них нікуди повернутися. Переміщені особи стоять перед важким вибором: залишитися на новому місці чи шукати кращої долі за кордоном. Цей колосальний людський потенціал не можна втратити. Необхідно залучати кредитні інструменти (які, до речі, вже надають українські банки) для будівництва якісного житла, першочергове право на придбання якого матимуть внутрішні біженці. Можливо, коштом майбутніх компенсацій за втрачене майно. І хоча це є значним тягарем для місцевих бюджетів, у перспективі такі рішення принесуть явну користь економічному потенціалу Західної України.

Українцям, які сподіваються отримати державну компенсацію за знищене чи пошкоджене росіянами майно, тепер можна порадити дві речі: вчасно зафіксувати збитки та вірити у перемогу, додав Ярмольський.