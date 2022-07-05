Апеляційний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення щодо заборони діяльності Комуністичної партії України.

Майно, кошти та всі активи політсили та всіх її осередків мають передати у власність державі. Про це йдеться на сторінці суду в фейсбуці.

"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", – йдеться у повідомленні.

ОАСК ще в 2015 році припинив діяльність Компартії, але рішення оскаржувалось в апеляційному порядку.

Компартія України була створена в 1993 році. З 2015 року була усунена від виборчого процесу.