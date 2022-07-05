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Апеляційний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Все її майно мають передати державі. 

Апеляційний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України
Фото: EPA/UPG

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення щодо заборони діяльності Комуністичної партії України.

Майно, кошти та всі активи політсили та всіх її осередків мають передати у власність державі. Про це йдеться на сторінці суду в фейсбуці.

"5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", – йдеться у повідомленні. 

ОАСК ще в 2015 році припинив діяльність Компартії, але рішення оскаржувалось в апеляційному порядку. 

Компартія України була створена в 1993 році. З 2015 року була усунена від виборчого процесу. 

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