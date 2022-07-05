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Суд заборонив партію ексміністра-втікача Клименка "Щаслива Україна"

За кілька днів до рішення суду політсила вирішила змінити назву. 

Суд заборонив партію ексміністра-втікача Клименка "Щаслива Україна"
Фото: uspishnakraina.com

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність партії "Щаслива Україна", яка є проєктом ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича Олександра Клименка.

Про це пише Рух ЧЕСНО із посиланням на СБУ, яка є третьою стороною в позові. Автором позову є Міністерство юстиції.

За кілька днів до рішення суду партію перейменували на "щасливу" – до того вона називалась "Успішна країна". Молодіжне крило політсили очолювала журналістка Олеся Мєдвєдєва, яка вела блог на "Страні".

"Правоохоронці підозрювали Клименка не лише в держзраді, а й у створенні конвертаційних центрів, тобто в корупції. Справа щодо “конвертів” була закрита через те, що в ній спливли строки давності – за законом НАБУ і САП просто не мали права далі проводити слідство, хоч і були в цьому зацікавлені”, – зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Сам Клименко втік до Росії. Він був "почесним головою партії". Політсила існувала з 2011 року. Її офіційним головою був Ігор Шевченко

Нагадаємо, що станом на сьогодні через суд заборонені вже 13 українських партій, які вважаються пропросійськими. Серед них – "Опозиційний блок".

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