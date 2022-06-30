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Арештовано корпоративні права на понад 80 млн грн товариств, підконтрольних Росії та Білорусі

Їх передано для управління до АРМА.

Арештовано корпоративні права на понад 80 млн грн товариств, підконтрольних Росії та Білорусі
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Суд наклав арешт на корпоративні права трьох товариств на понад 80 млн грн у рамках кримінальних проваджень за фактами ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, засновниками цих товариств є представники Російської Федерації та Республіки Білорусь. "Службові особи підприємств забезпечують на території України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами", – йдеться у повідомленні. 

Арештовані корпоративні права передано для управління до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, в Україні заарештували 94 контейнери російських компаній, наразі майно на 18 млн гривень передали АРМА.

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