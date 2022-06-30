Арештовано корпоративні права на понад 80 млн грн товариств, підконтрольних Росії та Білорусі

Суд наклав арешт на корпоративні права трьох товариств на понад 80 млн грн у рамках кримінальних проваджень за фактами ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
За даними слідства, засновниками цих товариств є представники Російської Федерації та Республіки Білорусь. "Службові особи підприємств забезпечують на території України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами", – йдеться у повідомленні.
Арештовані корпоративні права передано для управління до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, в Україні заарештували 94 контейнери російських компаній, наразі майно на 18 млн гривень передали АРМА.