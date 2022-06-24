Затримали й повідомили про підозру директору комерційного підприємства, який орендував у Національної гвардії 10 вертольотів, та не повернув.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення в разі введення в країні воєнного стану", - розповіли в ОГП.

Підприємець передав орендовані гелікоптери в суборенду. Літальні апарати використовували в зонах діяльності місій ООН.

Фото: Facebook/Офіс Генерального прокурора

Після введення в лютому воєнного стану військова частина почала вимагати в підприємця повернути гелікоптери. Однак власник підприємства цього не зробив, натомість продовжував отримувати прибутки від їхнього використання.

У прокуратурі наголосили - такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності НГУ та інтересам оборони України.

Щодо затриманого підприємця вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого відділу Управління СБУ в Кіровоградській області.

Нагадаємо, раніше викрили зловмисників, які ошукали держбюджет на понад 20 мільйонів гривень, продаючи гуманітарну допомогу.