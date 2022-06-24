Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоПодії

​Затримали підприємця, який орендував у Нацгвардії 10 вертольотів і не повернув, - Офіс генпрокурора

Літальні апарати використовували в зонах діяльності місій ООН.

​Затримали підприємця, який орендував у Нацгвардії 10 вертольотів і не повернув, - Офіс генпрокурора
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

Затримали й повідомили про підозру директору комерційного підприємства, який орендував у Національної гвардії 10 вертольотів, та не повернув.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству  військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення в разі введення в країні воєнного стану", - розповіли в ОГП.

Підприємець передав орендовані гелікоптери в суборенду. Літальні апарати використовували в зонах діяльності місій ООН.

Фото: Facebook/Офіс Генерального прокурора

Після введення в лютому воєнного стану військова частина почала вимагати в підприємця повернути гелікоптери. Однак власник підприємства цього не зробив, натомість продовжував отримувати прибутки від їхнього використання.

У прокуратурі наголосили - такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності НГУ та інтересам оборони України. 

Щодо затриманого підприємця вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого відділу Управління СБУ в Кіровоградській області.

Нагадаємо, раніше викрили зловмисників, які ошукали держбюджет на понад 20 мільйонів гривень, продаючи гуманітарну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також