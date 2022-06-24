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На Одещині викрили двох посадовців, які незаконно нараховували собі завищені зарплати

Обидва правопорушники стали фігурантами кримінальних проваджень.

На Одещині викрили двох посадовців, які незаконно нараховували собі завищені зарплати
Ілюстративне фото
Фото: tutbablo.ru

На Одещині правоохоронці викрили двох посадових осіб у зловживанні службовим становищем з метою привласнення чужого майна.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Тепер обидва правопорушники стали фігурантами кримінальних проваджень.

На Подільщині колишній керівник однієї з районних державних адміністрацій протягом червня-грудня 2017 року вносив неправдиві відомості до офіційних документів. На їх підставі йому нарахували значно завищені виплати за виконання окремих видів службової діяльності та щорічної грошової допомоги – цим він завдав державі близько 350 тисяч гривень збитків.

Слідчі кваліфікували його дії за частиною 4 статті 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах) Кримінального кодексу. Наразі обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Крім того, головна бухгалтерка відділу освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільських рад Березівського району протягом півріччя 2021 року підробляла службову документацію, щоб на її картковий рахунок щомісяця надходила подвійна заробітна плата.

Їй оголосили підозру за двома статтями: частиною 1 статті 366 (службове підроблення) та частини 2 статті 191(привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу.

За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а от жінці – до п’яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в травні минулого року особистого водія керівника НААН викрили в отриманні зарплат на шістьох держпідприємствах.

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