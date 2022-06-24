Окупанти обстріляли Миколаївщину. Одна людина загинула, четверо – поранені

Унаслідок ворожого обстрілу ввечері 23 червня села Новомиколаївка Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОВА.

"Вчора, 23 червня, близько 20:00 внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, четверо дістали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено. Також учора, 23 червня, на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади об 11:30 зафіксовано обстріли. Без жертв", – йдеться у повідомленні.

Також у Баштанському районі внаслідок вчорашніх нічних обстрілів селища Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарські будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Широківській громаді зруйновано склади сільськогосподарських підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні вранці у Миколаєві було чути вибухи. Також були обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано займання, інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, вчора у Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил.