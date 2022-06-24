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СБУ заблокувала активи компаній російського олігарха на понад мільярд гривень

Бізнесмен не сплачував податки, займався рейдерством, виправдовував російську агресію і підтримував терористичні організації на Сході України.

СБУ заблокувала активи компаній російського олігарха на понад мільярд гривень
Фото: ssu.gov.ua

СБУ припинила діяльність організації, яка займалася незаконним видобутком українських надр у Київській та Житомирській областях. Компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Зазначається, що комерційні структури російського олігарха (його ім'я не називається) займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету в Київській та Житомирській областях.

Фото: ssu.gov.ua

Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України. Зароблені надприбутки вони виводили в Росію через розгалужену мережу офшорних компаній.

Крім того, бізнесмен виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром “ДНР".

Фото: ssu.gov.ua

Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

Фото: ssu.gov.ua

На особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд гривень накладено арешт.

Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників злочину.

Нагадаємо, на Кіровоградщині поліція арештувала на 36 мільйонів майно і корпоративні права ще однієї фірми росіян. 

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