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БЕБ хоче залучити штучний інтелект для розслідування економічних злочинів

Відбулося засідання робочої групи з формування ТЗ (технічного завдання).

Бюро економічної безпеки України працює над створенням нейронної мережі з використанням штучного інтелекту для пошуку, аналізу інформації, прогнозування ситуацій та ризиків у сфері економіки. 

Це питання обговорили на засіданні робочої групи з формування технічного завдання, повідомляє пресслужба БЕБ.

Проєкт дасть змогу запобігати і розслідувати економічні злочини без впливу людського фактора, щоб мінімізувати тіньовий сектор.

До робочої групи увійшли представники Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної податкової служби, Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств.

"Використання сучасних аналітичних продуктів та ризикорієнтованого підходу дозволяє ефективніше запобігати економічним злочинам. Задля нормального функціонування економіки ми, зокрема, працюємо над мінімізацією тіньового сектора та інших кримінальних проявів... Саме для цього ми розпочали розробку автоматизованої аналітичної системи, яка допоможе краще використовувати аналітичну складову для запобігання економічним злочинам та досягти прозорого, ефективного діалогу влади з легальним бізнесом", — розповів директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України затвердило Антикорупційну програму на 2022 – 2023 роки.

Раніше керівництво БЕБ домовилося про обмін інформацією з відповідними органами Литви та Латвії.

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