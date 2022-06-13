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На конференції генпрокурорів країн Балтійського моря обговорили розслідування злочинів росармії, - Венедіктова

Частина країн розпочали власні провадження.

На конференції генпрокурорів країн Балтійського моря обговорили розслідування злочинів росармії, - Венедіктова
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла участь у 19-й Конференції генпрокурорів та директорів прокуратур країн Балтійського моря.

Про це Венедіктова повідомила у своєму Facebook.

За її словами, із представниками Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Німеччини, Польщі, Естонії, Латвії та Литви обговорили найтяжчі міжнародні злочини, які росармія вчиняє на території України, а також їхнє ефективне розслідування та переслідування виконавців.

"Ця прокурорська мережа дуже активно інтегрована в процес розслідування збройної агресії рф та воєнних злочинів, що вчиняються в Україні. Частина країн розпочали власні провадження. Литва та Польща, а віднедавна також Естонія і Латвія – держави-сторони нашої спільної слідчої групи. Литовські колеги вже працювали із нами "на землі", - розповіла Генпрокурор України.

Також на конференції обговорили аспекти співпраці для подолання безкарності і досягнення правосуддя для окупантів.

Венедіктова підкреслила, що прокурори держав Балтійського моря "підтримують боротьбу України за справедливість".

Нагадаємо, раніше Ірина Венедіктова зустрілася з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування злочинів в Україні. 

До Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні приєдналися Естонія, Латвія і Словаччина.

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