Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: "Спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил"

Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в місті немає.

У Маріуполі спостерігають тенденцію до збільшення захоронень у дворах, а також підготовки нових могил.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в місті немає.

Щодо ситуації з холерою, то, за словами Андрющенка, "окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів".

"Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перепохованням загиблих, що захоронені по дворах багатоповерхівок", - сказав радник міського голови.

Він додав, що більшість перепоховань роблять у братській могилі Мангуша. Для цього рідним загиблих треба пройти 8-10 днів "по бюрократичних колах пекла так званої "днр" та їхньої похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться".

Нагадаємо, днями очільник Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в Маріуполі "вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання". Попри публічне заперечення холери окупанти терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП.