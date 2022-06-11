Холера у Маріуполі: окупанти готують до прийому хворих колишнє ковідне відділення

Попри публічне заперечення холери окупанти терміново готують до запуску запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що наразі майже готові чотири бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих.

“Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на “медичне сафарі” для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення “Записок юного врача” Булгакова на кістках маріупольців”, – зазначив він.

Андрющенко додав, що влітку черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці у імпровізованих моргах.

“Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч облаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена”, – підсумував він.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко говорив про те, що в окупованому місті почалися спалахи інфекційних захворювань – холери, дизентерії, та інших. Окупанти закрили місто на карантин.