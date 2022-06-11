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Військові РФ обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, двоє людей поранено

Зазнали руйнувань будинки, село Велика Костромка залишилося без світла і газу.

Військові РФ обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, двоє людей поранено
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Сьогодні вночі російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це написав у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах – Зеленодольській та Широківській. Бив по населених пунктах і з артилерії, і з “Ураганів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє людей поранені, вони у лікарні.

“Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка без світла та газу”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли з “Градів” прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад Дніпропетровщини. 

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