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Жителям Полтавщини розсилають фейкові листи про допомогу для ЗСУ начебто від адміністрації, - Лунін

Очільник області закликав людей у разі отримання таких листів звертатися до правоохоронців.

Жителям Полтавщини розсилають фейкові листи про допомогу для ЗСУ начебто від адміністрації, - Лунін
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

Серед жителів Полтавщини почали розповсюджувати фейкові листи про допомогу для Збройних сил України начебто від імені обласної військової адміністрації.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що листи підроблені за зразком офіційного документа адміністрації.

"Полтавська ОВА не розсилала такі документи! Це роблять шахраї, які будуть відповідати перед законом. Відповідні заяви вже в правоохоронних органах. Усім "ділкам" раджу добре подумати перед тим, як займатися справжнім мародерством", - наголосив Лунін.

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Він закликав жителів області в разі отримання таких листів звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у травні в Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували провокацію про начебто лист очільника ОВА Олександра Старуха до військових із проханням прибути на "концерт творчого колективу студії "Квартал 95".

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