“Трьох на дурку відправили”. У окупантів не витримує психіка на війні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис телефонної розмови, у якому військовий РФ скаржиться дружині на втрати.

Про це в Telegram повідомляє ГУР Міноборони.

За його словами, тільки в їхньому підрозділі – “мінус одинадцять”. Сам він дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

“Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили”, – скаржиться російський військовий.

Нагадаємо, ГУР Міноборони надало аудіозапис телефонної розмови окупанта з матір’ю. Військовий РФ розповідає про свій страх не вибратися живим з війни, яку розв’язала Росія в Україні.