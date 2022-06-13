Європейські країни почали закуповувати для своїх армій більше артилерії

Деякі європейські країни почали закуповувати більше артилерії для своїх армій, повідомляє Defense Express.

Так, приміром, Литва вирішила замовити артилерійські установки "CAESAR" від французької компанії "Nexter".

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Про точну кількість установок не повідомляється.

Що цікаво - литовська армія має на озброєнні 21 німецьку САУ "PzH 2000". Ця артустановка має майже ідентичні з CAESAR бойові можливості. Однак влада Литви зробила вибір на користь французької, а не німецької артилерії.

CAESAR - це 155 мм колісна САУ, що має довжину ствола 52 калібри. Це дає змогу вести вогонь дальністю понад 40 км снарядами із покращеною балістикою ERFB, та понад 55 км - активно реактивними снарядами.

Серед небагатьох пояснень такого кроку литовської сторони - останні дії уряду Німеччини, який зробив все для того, щоб зруйнувати репутацію ФРН, як надійного постачальника озброєння. Це і блокування важкої зброї для України, попри спільну позицію НАТО, і маніпуляції із дозволом на реекспорт від інших країн, і невиконання обіцянок щодо "кругових постачань".

Також днями уряд Швейцарії оголосив про програму із закупівлі для своєї армії колісних самохідних артилерійських установок.

Ситуацію із посиленням армій європейських країн пов'язують з війною Росії проти України.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці "Panzerhaubitze 2000" близько 22 червня.

А німецький збройний концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП "Marder". Він готовий негайно поставити українцям декілька готових БМП, однак рішення – за федеральним урядом.