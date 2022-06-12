Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно відправити Україні кілька БМП, але рішення за урядом

Не виключено, що БМП дадуть Греції в обмін на постачання українцям машин радянських зразків.

Німецький збройний концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП Marder, які в минулому перебували на озброєнні Бундесверу.

Про це генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив газеті Bild am Sonntag.

Він сказав, що компанія готова негайно поставити українцям декілька готових БМП, однак рішення – за федеральним урядом. Не виключено, що ФРН вирішить надати модернізовані Marder Греції, щоб та віддала Україні озброєння радянського зразку.

"Ми перевіряємо всі компоненти, необхідні для того, щоб Marder міг рухатися і стріляти", – повідомив гендиректор про модернізацію техінки.

Федеральна рада безпеки Німеччини уже більш ніж місяць не схвалює поставку в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

Грецький уряд повідомив, що передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки лише після того, як обіцяні Німеччиною відповідні машини бойової піхоти надійдуть до них. Таку позицію пояснюють конфліктом із Грецією щодо островів у Егейському морі.