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Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно відправити Україні кілька БМП, але рішення за урядом

Не виключено, що БМП дадуть Греції в обмін на постачання українцям машин радянських зразків. 

Німецький концерн Rheinmetall готовий негайно відправити Україні кілька БМП, але рішення за урядом
Олаф Шольц
Фото: president.gov.ua

Німецький збройний концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП Marder, які в минулому перебували на озброєнні Бундесверу.

Про це генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив газеті Bild am Sonntag

Він сказав, що компанія готова негайно поставити українцям декілька готових БМП, однак рішення – за федеральним урядом. Не виключено, що ФРН вирішить надати модернізовані Marder Греції, щоб та віддала Україні озброєння радянського зразку. 

"Ми перевіряємо всі компоненти, необхідні для того, щоб Marder міг рухатися і стріляти", – повідомив гендиректор про модернізацію техінки. 

Федеральна рада безпеки Німеччини уже більш ніж місяць не схвалює поставку в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

Грецький уряд повідомив, що передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки лише після того, як обіцяні Німеччиною відповідні машини бойової піхоти надійдуть до них. Таку позицію пояснюють конфліктом із Грецією щодо островів у Егейському морі. 

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