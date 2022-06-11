Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
ГоловнаСвіт

Шольц закликав розпочати переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Північна Македонія 17 років знаходиться в статусі кандидата.

Шольц закликав розпочати переговори про вступ Північної Македонії до ЄС
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав негайно почати переговори про вступ Північної Македонії в Євросоюз, оскільки країна виконала відповідні вимоги.

Про це повідомляє DW.

"Переговори про приєднання, які були обіцяні два роки тому, повинні початися зараз. У будь-якому випадку я активно за це виступатиму", - заявив Шольц за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевські в Скопьє.

За словами канцлера, Німеччина серйозно ставиться до інтеграції балканських держав в Європейський Союз. 

"ЄС дав слово, зокрема, Північній Македонії, яка виконала усі вимоги для початку переговорів про приєднання", - нагадав Шольц.

Північна Македонія вже 17 років знаходиться в статусі кандидата на вступ в ЄС. У липні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією через суперечку про права болгарської меншості в Північній Македонії.

Нагадаємо, що 17 червня виконавчий орган Європейського Союзу може рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ.

Також Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також