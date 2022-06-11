Шольц закликав розпочати переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Північна Македонія 17 років знаходиться в статусі кандидата.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав негайно почати переговори про вступ Північної Македонії в Євросоюз, оскільки країна виконала відповідні вимоги.

Про це повідомляє DW.

"Переговори про приєднання, які були обіцяні два роки тому, повинні початися зараз. У будь-якому випадку я активно за це виступатиму", - заявив Шольц за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевські в Скопьє.

За словами канцлера, Німеччина серйозно ставиться до інтеграції балканських держав в Європейський Союз.

"ЄС дав слово, зокрема, Північній Македонії, яка виконала усі вимоги для початку переговорів про приєднання", - нагадав Шольц.

Північна Македонія вже 17 років знаходиться в статусі кандидата на вступ в ЄС. У липні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією через суперечку про права болгарської меншості в Північній Македонії.

Нагадаємо, що 17 червня виконавчий орган Європейського Союзу може рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ.

Також Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.