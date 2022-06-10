Росія мріє стерти історію України, нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке. Сказати, що нас не було ніколи. Що ми – штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин. Знецінити нашу культуру, принизити нашу мову, закреслити наше мистецтво. Наших музикантів, письменників, філософів, науковців, конструкторів, винахідників, усіх великих правителів і всіх великих воїнів Київської Русі, Запорізької Січі, які були, які є і які будуть.

Про це у своєму зверненні до студентської спільноти провідних університетів Великобританії розповів президент України Володимир Зеленський.

“16 хвилин 19 секунд. Це – рекорд The Boat Race, легендарних змагань з академічного веслування на Темзі між Оксфордом і Кембриджом. І перша в історії регата відбулася саме в цей день, 10 червня, майже 200 років тому”, - нагадав студентам красивий символічний факт Володимир Зеленський .

Він додав, що міг би порівняти сьогодення в Україні з важким запливом: проти течії, хвилі й шторм, де наша держава – “стернова”, пливе до свободи, протидіє “русскому воєнному кораблю”, і нам важливо відчувати, що ми не самі.

“107 днів поспіль Україна та наш народ героїчно протидіють агресії РФ. Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом. Як Оксфордський електричний дзвінок і його конструкція: досі точно невідомо, як це влаштовано і як саме це працює. Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу, і захищає себе та Європу, і якщо в України сядуть батарейки – ось це буде справжня енергетична криза на планеті”, - зазначив президент.

Він підкреслив, що 107 днів поспіль ми проходимо іспит на виживання, 107 днів поспіль Україна протистоїть варварам, нелюдам, дементорам. Армії того, чиє ім’я, на думку деяких політиків, не можна називати. Тим паче відмовлятися купувати в нього нафту, газ тощо.

“107 днів ми протистоїмо ворогу, що не читав одного із засновників Лондонської школи економіки Бернарда Шоу. Не визнає світогляду, що тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі як люди!

Ворога, що не визнає істини, за яку боровся ректор Бірмінгемського університету, лауреат Нобелівської премії миру й архітектор Ліги Націй Роберт Сесіл. Про життєво необхідну для людства потребу вирішувати конфлікти не в окопах, а за столом. Перевагою аргументів, а не ракет”, - додав Зеленський.

Президент додав, що Росія каже на біле чорне, на чорне – біле, заявляє про мирні цілі, але робить своїми цілями мирні міста й села, вбиває жінок і дітей, називаючи це самозахистом.

“80 років тому Манчестер пережив різдвяні бомбардування. Цьогоріч навесні вся Україна пережила пасхальні бомбардування. 80 років тому нацисти рівняли з землею Ковентрі. Цьогоріч рашисти створили на території України десятки нових Ковентрі. Це – Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Маріуполь”, - навів Зеленський історичні паралелі, і додав, що Росія - ядерна держава, яка за незнання міжнародного права заслуговує wooden spoon, а за його порушення – Премію Дарвіна.

Президент України нагадав, що нещодавно студенти Единбурзького університету викрили свого професора в тому, що на лекціях, розповідаючи про війну в Україні, він поширює російську пропаганду і брехню.

Водночас студенти знають правду про Україну та війну, знають про Україну через війну. Читали про обстріли Харкова, Запоріжжя, Одеси, Маріуполя.

“Та чи знаєте ви, що ці міста – побратими Лідса, Бірмінгема, Ліверпуля? Чи чули ви про “Київський лист””? Документ часів України-Русі, якому понад 1000 років, який зберігається в бібліотеці Кембриджу? Про королеву Маргариту, першу святу Шотландії, онучку Великого Князя Київського Ярослава Мудрого? Чи чули ви про засновника Донецька – валійського інженера Джона Гюза? Або про засновника Луганська – шотландця Чарльза Гаскойна, який побудував в Україні першу вугільну шахту?”, - спитав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Росія намагається знищити історію України та Україну як таку, бо має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія свободи. Для них це незнайома, невідома, а тому сила, що дуже лякає. Навіть якщо свобода не в їхній, а в сусідній країні. Свобода поруч. Для РФ це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони – за чуже минуле.

“Але час таких країн і правителів минув. А наш час – це наш час, це майбутнє. І це – активний голос. Аctive voice. Real voice. Voice of truth, honour, wisdom and freedom.

І давайте цим голосом поговоримо з вами сьогодні! Не хочеться, щоб ця промова тривала 16 хвилин 19 секунд. Тож давайте вже нарешті почнемо! І буду відвертим, я буду дуже відвертим”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів учасникам Копенгагенського демократичного саміту, що минулого року в межах саміту прозвучало питання: де пролягає лінія фронту між свободою та пригніченням. Цього року відповідь стала очевидною: вона пролягає в Україні. Державний кордон України є актуальною лінією цього протистояння.