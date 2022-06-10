Минулого року в межах Копенгагенського демократичного саміту прозвучало питання: де пролягає лінія фронту між свободою та пригніченням. Цього року відповідь стала очевидною: вона пролягає в Україні. Державний кордон України є актуальною лінією цього протистояння.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

Глава держави зазначив, що на це протистояння варто поглянути з точки зору здатності перетворювати слово на дії. Це фундаментальна здатність будь-якої системи, і якщо її немає, то система програє.

"Демократичний устрій завжди базується на тому, що слово має значення. Не хочу применшувати значення дискусій, думок, позицій. Хочу звернути вашу увагу на те, як одній системі вдалося перетворити слова про народ, якого нібито не існує, на жорстокі військові дії, направлені на знищення саме цього народу. Або слова про те, що якась територія має ніби бути частиною іншої держави", – наголосив президент.

Він задався питанням, чи можуть демократичні системи так само швидко надати допомогу цьому народу, який став жертвою агресії? Чи є в демократичного світу інструмент, здатний так само швидко забезпечити захист цієї території?

Президент додав, що ще минулого року подібні роздуми могли б стати темою для жискусію про силу Європи і російську тиранію, але цьогоріч видно, що це абсолютно практичні запитання, від яких залежить доля мільйонів людей, і не тільки в Україні.

"Давайте уважно поглянемо на слова, які поки що не перетворились на дії", – закликав президент.

Він зазначив, що за час війни Росії проти України, з 2014 року, Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів. Зокрема Статут ООН, Конвенцію ООН про заборону фінансування тероризму, фундаментальні документи – Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Статут Ради Європи, Будапештський меморандум.

"Тож повертаючись до запитання про те, де проходить лінія протистояння між свободою і пригніченням, варто сказати, що вона проходить також між здатністю просто говорити щось і готовністю діяти. На українському кордоні, на нашому українському Донбасі, під Харковом, на півдні ми можемо зараз бачити, що український народ дійсно готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями. Діями на захист нашої незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити усі важливі для себе слова відповідними діями? Чому, якщо опитування показують, що 70% європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до ЄС?" – зазначив глава держави.

Президент вважає, що європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватися діями. Для того, щоб цього не відбулося, треба прибрати "сіру зону" положення України між Європейським Союзом і російським впливом. Треба переходити до дій.

Друге – потрібні дієві юридичні гарантії архітектури безпеки для Європи. Таку систему гарантій зараз опрацьовують для України. Потрібно також нарешті навчитись діяти превентивно, а не просто реагувати. Діяти, коли тільки прозвучали слова про агресію.

"Агресор повинен відчути силу демократичного світу, міжнародного права вже тоді, коли тільки збирається порушити наявні базові норми. І третій пункт – усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність", – зазначив президент України.

За даними Bloomberg, Данія є однією з країн, яка виступає проти надання нашій державі статусу країни-члена в ЄС зараз. У дипломатичній ноті, яку побачило Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. Києву потрібно буде “фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу”, щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці.

Агентство пише, що також проти виступають Нідерланди.