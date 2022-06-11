Президент відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання.

Про це йдеться на сайті ОП.

Зазначається, що петиція набрала необхідну кількість голосів ще наприкінці травня.

Автор ініціативи пропонує віддати при мобілізації пріоритет добровольцям, а іншим відкрити кордони. Таким чином вдасться зменшити прояви корупції.

Володимир Зеленський відповів, що порядок виїзду у період воєнного стану визначає Кабінет міністрів. Тому він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував петицію про дозвіл виїжджати з країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Він сказав, що не розуміє, кому адресований документ.

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене ця петиція чи, може, до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб (гинуть. – ред.) на найбільш складному напрямку на сході нашої держави", – сказав президент.