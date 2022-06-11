Росіяни депортували жителів Попасної та пограбували їхні будинки

Окупанти досі не забрали з Попасної тіла вбитих російських солдатів.

Російські окупанти примусово вивезли до Первомайська жителів недавно захопленої Попасної (Луганська область). Після цього вони пограбували будинки місцевих жителів.

Про це глава Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що окупанти захопили Попасну 8 травня. На той момент у місті залишалося близько 1,5 тисячі людей. Окупанти примусово вивезли жителів у Первомайськ. Людям довелося самостійно подолати близько семи кілометрів пішки, щоб повернутися додому. Під час так званої "зачистки" російські військові пограбували будинки у Попасній.

Схожа ситуація сталася і в Комишувасі, де у храмі ховалися 60 осіб. Загарбники обіцяли їм привезти харчі, проте наступного дня також депортували.

Крім того, за словами Ханатова, окупанти досі не забрали тіла вбитих російських солдатів. Вони лежать на вулицях Попасної.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків.

Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.