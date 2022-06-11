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Військові РФ обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є поранені і загиблі

Національна поліція зафіксувала 30 пошкоджень цивільних об'єктів.

Військові РФ обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, є поранені і загиблі
Наслідки обстрілів на Донеччині 10 травня
Фото: Поліція Донецької області у Facebook

Минулої доби окупанти завдали 16 ударів по Донецькій області. Руйнування зазнала інфраструктура, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Донецької області.

Ворог обстріляв 13 населених пунктів. Це міста Авдіївка, Залізне, Миколаївка. Були обстріляні села Новомиколаївка, Високоіванівка, смт Черкаське, села Первомайське, Суха Балка, Птиче, Карпівка, місто Гірник, села Нетайлове та Новобахмутівка.

Фото: Поліція Донецької області у Facebook

"Ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо". Руйнуваннь зазнали 30 цивільних об'єктів: 14 житлових будинків, лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, лісовий масив і гаражі", – йдеться в повідомленні.

Фото: Поліція Донецької області у Facebook

Військові злочини РФ задокументовані. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак окупантів.

 

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