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НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою, - президент Литви

Також Науседа закликав до постійної та інтенсивнішої підтримки України.

НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою, - президент Литви
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО варто визначити Росію довгостроковою загрозою, повідомляє "Українська правда" з посиланням на LRT.

Під час зустрічі "Бухарестської дев’ятки" в Румунії Науседа висловив думку, що не варто сподіватись, що "можливо війна закінчиться і знову можна буде щось змінити, знову взаємодіяти більш дружньо". 

"Росія порушила надто багато табу і перейшла стільки червоних ліній, що дуже варто і дуже правильно було би розглядати її як довгострокову загрозу для демократичного світу", - сказав очільник Литви.

У канцелярії Науседи згодом додали, що президент висловився за перехід НАТО від стратегії стримування до стратегії оборони.

Також Науседа закликав до постійної та інтенсивнішої підтримки України і надання нашій державі статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні може тривати довго, і світ має бути до цього готовим. 

Згодом радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк висловив думку, що НАТО нині існує як "альянс для Голлівуду, красивий бренд", однак було б правильним рішенням прийняти Україну до блоку до або зразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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